Эмомали Рахмон выразил соболезнования в связи с происшествием в Арыси
Президент Таджикистана также отметил оперативно принятые меры Правительства Казахстана и самоотверженную работу казахстанских служб в ходе эвакуации и устранения последствий трагедии.
Фото : nm.tj26 июня 2019, 21:12
На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, в которой выражены соболезнования в связи с трагическим происшествием в городе Арысь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
- С чувством глубокой печали воспринял известие о взрыве в городе Арысь, приведшем к значительному ущербу и человеческим жертвам. От своего имени и имени таджикского народа выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, а также слова поддержки семьям пострадавших и надежду на их скорейшее выздоровление, - говорится в телеграмме.
Президент Таджикистана также отметил оперативно принятые меры Правительства Казахстана и самоотверженную работу казахстанских служб в ходе эвакуации и устранения последствий трагедии.
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