В Актау родители требуют суда над работниками детсада

Детей, говорят взрослые, били за любую провинность.

В Актау родители требуют посадить в тюрьму коллектив государственного детского сада, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Матери изучили записи с камер наблюдения и пришли в ужас. Если верить видео, их детей часами заставляли неподвижно сидеть на стульях, в противном случае избивали. Скандальные кадры сейчас изучают в полиции и отделе образования.

Сидеть смирно малышам детского сада №55, что в самом центре Актау, приходилось часами. Родители это выяснили, когда один из малышей пожаловался на побои. Тогда его мать потребовала предоставить ей видео с камеры наблюдения. Но забрать скандальные кадры удалось только после вмешательства полиции.

– Я увидела, как моего сына, даже не то, что в его группе, то, что находится няня, воспитатели бьют, с другой группы приходит няня и бьет моего сына по голове. Он кушает, его бьют по подзатыльнику. Они сидят до обеда, с 9 утра до 12 дня сидят на стульчике. Если они шаг вправо, шаг влево, она подбегает, воспитательница, и бьет их по голове, - рассказывает Назым Тугелбаева.

Скандальную запись мамы и папы изучили от и до. Детей, говорят взрослые, били за любую провинность. Вся группа, а это 24 малыша, пили всего из двух стаканов. Если кто-то это делать отказывался, его тут же наказывали.

– Я теперь боюсь за моего ребенка, они теперь… я же заявление написала. Воспитательница уволилась, не уволилась, она вообще неуравновешенная какая-то, била всех. В основном няни тоже били, из другой группы тоже приходили няни, били наших детей. Притом они кушали, а их бить начали. Не знаю, из-за чего били детей.

В самом детсаду прокомментировать ситуацию не смогли. Руководства дошкольного учреждения, когда пришли журналисты, на месте не оказалось. Директор в отпуске. А заместители срочно уехали по делам. С детьми остались только воспитатели.

Методиста детского сада уже решено оштрафовать за невыполнение обязанностей и норм педагогической этики. Она, по версии полиции, знала, что происходит в саду, но не сообщила в соответствующие органы. Степень вины еще трех сотрудниц: воспитателя и двух нянечек – еще предстоит определить. Пока же ими займутся в городском отделе образования.

– Мы изучили видео, мы по данному инциденту сейчас представление пишем в отношении их, тех, которые три сотрудницы, избившие детей. Отправляем материал в отдел образования, представление с нашей стороны, - прокомментировал инспектор ювенальной полиции города Актау Нургали Аскаров.

В городском отделе образования обещают провести в этом детском саду проверку. С выводами здесь до окончания расследования просят не торопиться. А вот родители намерены судиться и требовать, чтобы виновных наказали по всей строгости закона, а также впредь запретили работать с детьми всем участникам конфликта.

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