За свои органы они получали от 10 до 15 тысяч долларов, а вот покупатели почек должны были заплатить уже 150 тысяч долларов за одну.

Около 20 украинцев незаконно продали свои органы в Казахстане. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает "Сегодня".

Правоохранители проводят расследование по уголовному производству по факту незаконной торговли органами. Удалось установить, что 20 украинцев продали свои почки.

За свои органы они получали от 10 до 15 тысяч долларов, а вот покупатели почек должны были заплатить уже 150 тысяч долларов за одну.

Один из мужчин заявил, что продал почку, чтобы заплатить за проведение операции онкобольной жены, а другой - чтобы просто жить.

- И эти наши несчастные граждане - простые поставщики органов, а вообще за всем этим стоит международная организованная преступность, которая наживается на человеческом горе, - говорится в сообщении.

Известно, что правоохранители задержали несколько лиц, причастных к преступлению, среди них и врач-трансплантолог.

Напомним, Верховная Рада наконец-то разблокировала трансплантацию органов.

Ранее сообщалось, что украинцы годами ждут донорские органы и вынуждены искать спасение за рубежом. Ежегодно 5000 украинцев нуждаются в пересадке. В очереди за почками стоят 2,5 тысячи больных. Еще полторы тысячи ждут новую печень.

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