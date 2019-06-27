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Прощай Фредди. Мужчина принял опухоль за прыщ и дал ей имя

Он попытался выдавить ее.

Фото : Pixabay27 июня 2019, 06:14

Житель австралийского города Маркула, штат Квинсленд, принял опухоль на лбу за прыщик, передает Lenta.ru.

52-летний Джеймс Мюррей заметил у себя на лице прыщик и попытался его выдавить и продезинфицировать соленой водой. Однако прыщ не лопнул, а только увеличился в размерах и начал сильно болеть. Обеспокоенный мужчина обратился в больницу, когда прыщ стал размером с мяч для гольфа.

Врачи диагностировали у Мюррея плоскоклеточную карциному - вторую наиболее распространенную форму рака кожи. По мере роста опухоль может стать несколько выпуклой и плотной, как бородавка.

Медики провели срочную операцию и удалили новообразование. По словам мужчины, несмотря на то что у него остались шрамы, он счастлив оттого, что смог избавиться от гигантского нароста на лице, который успел окрестить "Фредди".


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