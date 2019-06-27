Нашествие змей напугало жителей Уральска

Они ползают по двору и подвалам жилых домов и даже забираются в подъезды.

Змеи атакуют жителей Зачаганска, передает "ТДК 42".

Жители дома 9 по улице Жангир хана говорят, что нашествие змей началось около месяца назад. Выползают они из нор после обеда, когда пригреет солнце. Галина Медведева отметила, что живет в этом доме уже полвека, но с таким сталкивается впервые. Женщина боится змей и опасается за детей, которые играют во дворе.

- Змея длиной в метр заползла в подъезд и напугала жительницу из 47-й квартиры. Дети ловят змей и убивают их. В акимат поселка Зачаганск мы звоним. Они говорят, обращайтесь в КСК, - говорит женщина.

Владимир Горшков знаком с повадками змей. Он подчеркнул, что во двор чаще всего заползают обыкновенные ужи. Хотя встречаются и ядовитые гадюки.

- В этом году дельта реки из-за жары пересохла. Ужи в поисках пропитания приползли в жилой массив. Они ищут здесь мышей и насекомых. Ужи опасности не представляют. Но встречаются и другие разновидности змей, - сказал Владимир Горшков.

В КСК "Орнату" знакомы с проблемой жителей близлежащих домов. К тому же председатель и сам встречает змей на территории.

- Змеи ползают, сегодня трех сам видел. Планируем потравить в подвалах. В центре дезинфекции сказали, что эта услуга будет стоить 21 тысячу тенге. Площадь подвалов составляет 600 квадратных метров. Если деньги жители соберут, то вызовем специалистов, - сказал председатель КСК "Орнату" Курмангали Карашев.

В центре дезинфекции отметили, что их услуги оказываются на платной основе и обязательно с составлением договора.

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