Сценарист "Чернобыля" пожелал удачи авторам российской версии

Сериал "Чернобыль" на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта IMDB, на несколько позиций опережая "Игру престолов".

Сценарист и исполнительный продюсер американо-британского сериала "Чернобыль" Крейг Мазин пожелал удачи авторам российской версии истории, передает РИА Новости.

В марте продюсер Александр Роднянский, актер и режиссер Данила Козловский рассказали о планах снять фильм о Чернобыле "Опасная вода", Козловский также сыграет в нем главную роль.

- Я знаю, что они делают свое кино. Я кинопродюсер, я знаю, как тяжело снимать кино, так что я бы пожелал тем, кто его делает, удачи, - сказал он.

По его словам, во время съемок, небольшая часть из которых даже проходила в Москве, со стороны России не было никакой реакции. Мазин назвал приятной похвалой слова министра культуры Владимира Мединского, сказавшего, что сериал сделан мастерски.

- Даже когда сериал вышел, то даже, кажется, их министр культуры высказал какую-то довольно приятную похвалу. Потом сериал стал популярен в России. И это, думаю, стало причиной проблем. Я понимаю это. Странно, когда есть очень популярный сериал о твоей культуре, о твоей истории, сделанный одним из твоих традиционных противников, - сказал он

Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), на несколько позиций опережая "Игру престолов", свидетельствуют рейтинги сайта.

Мини-сериал "Чернобыль" показывали по HBO по понедельникам. Сериал повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.

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