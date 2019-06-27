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Умер лидер рок-группы "Високосный год"

Причиной смерти музыканта стала остановка сердца.

Фото : Кинопоиск27 июня 2019, 08:46

Музыкант и основатель рок-группы "Високосный год" Илья Калинников умер на 47-м году жизни, передает Lenta.ru.

По словам директора группы Алексея Кана, Калинников умер еще 25 июня в одной из московских больниц. Причиной смерти музыканта стала остановка сердца.

В конце Калинников основал группу "Високосный год" в конце 1980-х . Ее единственный альбом "Который возвращается" вышел в 2000 году. Автор песен, "Метро", "Лучшая песня о любви", также известен композицией "Тихий огонек", которая стала заглавной темой сериала "Дальнобойщики".


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