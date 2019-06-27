В некоторых регионах Казахстана возможны осадки в четверг

Днем в Туркестанской, Алматинской, Мангистауской, местами в Карагандинской областях ожидается сильная жара.

С прохождением атмосферных фронтов на севере, северо-западе и центре республики сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом, на севере местами – туман, на остальной территории Казахстана – погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, днем – шквал, возможен град, ночью и утром – туман. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Павлодарской области днем местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град. В Карагандинской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, шквал. В Кызылординской области утром и днем местами – усиление ветра 15-20 м/с, шквал. В Жамбылской, Атырауской областях днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Туркестанской, Алматинской, Мангистауской, местами в Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, местами Актюбинской, Костанайской, Алматинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы на 27 июня: днем 32°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 28°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 27 июня.

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