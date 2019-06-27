Жизнь по-королевски: что предлагает Турция

Расстояние от пляжа до комплекса — 350 метров.

Иностранные граждане интересуются элитной недвижимостью в Турции. И на это есть, как минимум, две причины. Первая — все хотят жить "по-королевски", с максимальным комфортом. И вторая — такое жилье проще и выгоднее сдавать.

Ярким примером недвижимости класса люкс является комплекс, строительство которого начнется в этом году. Уже сейчас комплекс называют "новой звездой Средиземноморья". А цены на квартиры можно посмотреть на сайте.

ЖК расположится в 110 км от Анталии и в 13 км от Алании на территории площадью 76 тысяч м².

Комплекс с архитектурой в восточном стиле, уникальной инфраструктурой и концепцией. Так, на территориях общей зоны ЖК запрещен алкоголь. Также, в комплексе будет отдельная женская зона с бассейнами. По территории ЖК будет проходить водный канал с курсирующими гондолами.

Расстояние от пляжа до комплекса — 350 метров. На пляже тоже предусмотрены отдельные женская, мужская и общая зоны. Добраться до пляжа можно на шаттл-басах либо на гондолах. Также на территории будут кинотеатры, бассейны, вертолётная площадка и вертолет, гольф-поле и т.д. Будет в ЖК и свой культурный центр, выполненный в форме тюльпана.

В жилом фонде квартиры разных планировок и метража, таунхаусы, виллы, в том числе и президентская вилла, а также отель 5*.

Ничего подобного Средиземноморское побережье Турции еще не видело! Уникальный ЖК будет сдан в эксплуатацию в 2020 году. Но выгодно купить в нем жилье можно уже сейчас.

Компания по продаже недвижимости в Турции RestProperty предлагает любые объекты в королевской резиденции, в том числе и в рассрочку на 32 месяца. Подробнее о комплексе на сайте.

Пишите и звоните прямо сейчас WhatsApp, Viber,Telegram +90 532 777 2 777.

Жить по-королевски, на берегу Средиземного моря, в шикарном ЖК — это точно для вас!

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!