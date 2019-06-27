Как на судах КМТФ отрабатывают навыки точного маневрирования

После успешных итогов 2018-го были увеличены объемы перевозок и привлечены баржи более крупных размеров.

Второй год Национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот" работает в Проекте будущего расширения "Тенгизшевройл". На специализированных многопрофильных судах (MCV) и баржах из порта Курык перевозят металлические модули в порт Прорва, где из них возводят завод.

После успешных итогов 2018-го были увеличены объемы перевозок и привлечены баржи более крупных размеров. Но мало кто знает, насколько специфичен этот путь, особенно в части преодоления искусственного канала, который ведет непосредственно к порту Прорва. Он является довольно узким – 60 метров, поэтому для проведения по нему крупных барж шириной 36 метров нужны навыки отменного маневрирования.

Для этого в бухте Баутино предварительно организовали плавания, создав схему канала с выставлением его размеров и имитацией имеющегося поворота.

- Наши экипажи опытные, но нужно учитывать ограниченность маневров на канале. Поэтому была проведена двухнедельная тренировка. Задача состояла в том, чтобы по приборам провести крупные баржи в пределах канала, совершая необходимые маневры, – отмечает генеральный директор НМСК "Казмортрансфлот" Марат Орманов.

Буксиры с группой барж успешно справились с задачей.

- Опыт у нас уже имелся – в прошлом году проводили баржи по каналу, но не такие большие. Все буксировки прошли безаварийно. Палубная команда в свою очередь отработала навыки приема и передачи баржи, нюансы по швартовке и совместное маневрирование с другими судами, – рассказывают члены экипажей КМТФ.

Кроме того, капитаны буксиров КМТФ побывали в Алматы, где на базе Казахстанской морской академии прошли курсы повышения квалификации, усовершенствовав навыки маневрирования на специальном тренажере.

Напомним, в ПБР ТШО участвуют специально построенные MCV "Барыс", "Сункар", "Беркут" и буксиры "Иргиз", "Эмба" и "Талас".

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