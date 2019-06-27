Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Как на судах КМТФ отрабатывают навыки точного маневрирования

После успешных итогов 2018-го были увеличены объемы перевозок и привлечены баржи более крупных размеров.

Фото : "Казмортрансфлот"27 июня 2019, 10:00

Второй год Национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот" работает в Проекте будущего расширения "Тенгизшевройл". На специализированных многопрофильных судах (MCV) и баржах из порта Курык перевозят металлические модули в порт Прорва, где из них возводят завод.

После успешных итогов 2018-го были увеличены объемы перевозок и привлечены баржи более крупных размеров. Но мало кто знает, насколько специфичен этот путь, особенно в части преодоления искусственного канала, который ведет непосредственно к порту Прорва. Он является довольно узким – 60 метров, поэтому для проведения по нему крупных барж шириной 36 метров нужны навыки отменного маневрирования.

Для этого в бухте Баутино предварительно организовали плавания, создав схему канала с выставлением его размеров и имитацией имеющегося поворота.

- Наши экипажи опытные, но нужно учитывать ограниченность маневров на канале. Поэтому была проведена двухнедельная тренировка. Задача состояла в том, чтобы по приборам провести крупные баржи в пределах канала, совершая необходимые маневры, – отмечает генеральный директор НМСК "Казмортрансфлот" Марат Орманов.

Буксиры с группой барж успешно справились с задачей.

- Опыт у нас уже имелся – в прошлом году проводили баржи по каналу, но не такие большие. Все буксировки прошли безаварийно. Палубная команда в свою очередь отработала навыки приема и передачи баржи, нюансы по швартовке и совместное маневрирование с другими судами, – рассказывают члены экипажей КМТФ.

Кроме того, капитаны буксиров КМТФ побывали в Алматы, где на базе Казахстанской морской академии прошли курсы повышения квалификации, усовершенствовав навыки маневрирования на специальном тренажере.

Напомним, в ПБР ТШО участвуют специально построенные MCV "Барыс", "Сункар", "Беркут" и буксиры "Иргиз", "Эмба" и "Талас".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты