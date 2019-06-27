Проклятие Аннабель 3: Страх и мелодрама

Фильмы о проклятии Аннабель основаны на реальных событиях, и главные герои фильма – семейная пара Эд и Лоррейн Уоррены, реальные люди, занимавшиеся изучением паранормальных явлений.

В казахстанский прокат вышла третья часть истории про проклятую куклу из киновселенной "Заклятие". Корреспондент Zakon.kz за день до премьеры посмотрел "Проклятие Аннабель 3" и, придя в себя, рассказывает о картине в специальном обзоре.

Киноистория об Аннабель длится с 2014 года. Это спин-офф фильма "Заклятие". Предыдущие две части пользовались успехом, чем было грех не воспользоваться.

Для тех кто не знает, фильмы о проклятии Аннабель основаны на реальных событиях, и главные герои фильма – семейная пара Эд и Лоррейн Уоррены, реальные люди, занимавшиеся изучением паранормальных явлений.

Так совпало, что 18 апреля 2019 года в возрасте 92 лет скончалась Лоррейн Уоррен.

В 1952 Уоррены основали Общество психических исследований Новой Англии, самую старую группу охотников за привидениями в Новой Англии, и открыли "Оккультныймузей Уорренов". Они — авторы многочисленных книг о паранормальном и их частных расследованиях различных случаев паранормальной активности. Заявляли, что расследовали более 10 тысяч случаев за свою карьеру. Уоррены были среди первых исследователей противоречивого феномена призрака Амитивилля.

Уоррены принимали участие в обучении нескольких современных демонологов и исследователей паранормального, включая Кейт и Карла Джонсонов, Лу Джентайла, и их племянника Джона Заффиса. После смерти Эда в 2006, Лоррейн продолжала оказывать помощь в расследованиях случаев паранормальных явлений, объясняя это так:

- На самом деле, Эд лично дал мне знать, чтобы я продолжала заниматься этим, так что хочу сказать, что я делаю это для него. Я занимаюсь этим, оказывая честь своему мужу. Работа значила для него многое, вот почему мне хочется продолжать то, что он оставил, - говорила она.

Кроме расследований, Лоррейн также продолжала работу частного "Оккультного музея" в задней части своего дома в Монро, штат Коннектикут, с помощью её зятя Тони Спе

Одним из расследований Уорренов была история девочки по имени Аннабель, которая умерла из-за того, что её сбила машина, после чего её дух вселился в куклу.

Данное дело легло в основу фильмов: "Проклятие Аннабель" (2014), "Проклятие Аннабель: Зарождение зла" (2017), "Проклятие Аннабель 3", а также вступительной части фильма "Заклятие" (2013).

Сюжет

По сюжету, в третьей части, режиссером которой выступил Гари Доберман (обе части "Оно", "Проклятие монахини", первые две "Аннабели"), преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под "надежное" освященное стекло и заручившись благословением священника. Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты и их новой мишенью становится десятилетняя дочь Уорренов Джуди (Маккенна Грейс, игравшая юные версии главных героинь "Капитана Марвел" и "Леденящих душу приключений Сабрины") и ее друзья.

С одной стороны, "Проклятие Аннабель 3" похоже на хоррор-версию "Приключений приходящей няни", и в, несомненно, есть что-то новенькое. Трилогия с каждым продолжением лишь улучшается, что обычно случается довольно редко.

Уровень ужаса

Ради чего мы все, собственно, смотрим фильмы ужасов, так это сам ужас. И вот тут мнения могут разделиться. Впечатлительные зрители реально испугаются не столько самих монстров, сколько резких громких звуков. Впрочем, это не отменяет того факта, что хаос с монстрами построен достаточно грамотно и логично. Страшные моменты никогда не повторяются, юмор на грани, и есть много жутких существ, которые напугают вас.

С другой стороны, бывалые любители ужастиков, вполне вероятно, ничего нового для себя не увидят. Поняв, что на экране комната, набитая плохими предметами с отвратительной энергетикой, фанаты ужастиков ожидают получить настоящую феерию кошмара и страха. Но вместо этого увидят знакомые фокусы в виде резких криков, страшных лиц мертвецов и призраков и других знакомых по предыдущим фильмам действ. С этой точки зрения "Проклятие Аннабель 3" можно считать вообще чуть ли ни мелодрамой с элементами хоррора.

Итог

Если говорить в целом, то истина, как всегда, посередине. Актерский состав в "Проклятии Аннабель 3" подобрался фантастический, хаос с монстрами, все же, скорее грамотный, а в целом, финал оказывается довольно убедительным и говорит об общечеловеческих ценностях, что можно назвать жирным плюсом для киновселенной "Заклятие".

Альберт Ахметов

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