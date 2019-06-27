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Директора "Ауыз су-Шу" оштрафовали на 252 тысячи

Были защищены права более 50 тысяч граждан в Шуском районе.

Фото : Bash.News27 июня 2019, 11:36

Шуской межрайонной прокуратурой проверена деятельности предприятия "Ауыз су-Шу". По результатам выявлены факты неисполнения сметы расходов, что повлекло необоснованное завышение тарифов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

- Принятыми мерами реагирования с 1 мая т.г. для жителей г.Шу и села Толе би введен компенсирующий тариф. Теперь для жителей села 1 куб.метр питьевой воды будет стоить на 5 тенге дешевле (снижение с 48,50 до 43,49 тенге), для предпринимателей до 21,73 тенге (с 210,46 до 188,73 тенге), - говорится в сообщении.

Таким образом, защищены права более 50 тысяч граждан в Шуском районе.

На основании акта прокурорского надзора Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Жамбылской области директор указанного предприятия привлечен к административной ответственности по ч.5 ст.164 КоАП РК, наложен штраф на сумму 252 580 тенге.


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