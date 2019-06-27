Нигматулин отметил укрепление межпарламентских связей Казахстана и Австрии

Он пригласил австрийских коллег принять участие в IV совещании спикеров парламентов стран Европы и Азии "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство".

27 июня в Мажилисе председатель Палаты Нурлан Нигматулин провел встречу со Спикером Федерального совета Федерального собрания Австрии Инго Аппе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как отметил в ходе беседы Нурлан Нигматулин, наша страна придает особую значимость сотрудничеству с Австрией как одному из ключевых партнеров в Европе. При этом спикер Мажилиса выразил уверенность, что недавно принятая Стратегия Европейского Союза по Центральной Азии будет способствовать укреплению казахстанско-австрийского взаимодействия в региональном формате.

Говоря о важности развития отношений с международными партнерами, Нурлан Нигматулин акцентировал внимание, что главные направления внешней политики Казахстана, заложенные Первым Президентом-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, остаются неизменными.

Перспективные сферы сотрудничества с Австрией, по словам спикера Мажилиса, - инвестиционные проекты, сельское хозяйство, цифровая экономика, инфраструктурное развитие, "зеленые технологии".

Важной составляющей казахстанско-австрийских отношений, по мнению Нурлана Нигматулина, выступает межпарламентское взаимодействие. Председатель Мажилиса выразил заинтересованность в установлении тесных контактов между профильными комитетами и группами по сотрудничеству для обмена опытом законотворческой деятельности.

Нурлан Нигматулин пригласил австрийских коллег принять участие в IV совещании спикеров парламентов стран Европы и Азии "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство", которое состоится 23-24 сентября в Нур-Султане.

В свою очередь Председатель Федерального совета Федерального собрания Австрии Инго Аппе высказался за укрепление межпарламентских отношений. При этом Инго Аппе подчеркнул, что, находясь впервые в Казахстане, впечатлен темпами развития нашей страны и столицы – г.Нур-Султана.

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