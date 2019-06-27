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Дезинфекцию начали в Арыси

Все бригады обеспечены необходимой техникой и оборудованием.

Фото : Туркестанская областная региональная служба коммуникации27 июня 2019, 12:14

Специалисты из Жамбылской и Кызылординской областей приступили к дезинфекции в Арыси, передает Zakon.kz.

Сегодня в связи с чрезвычайным положением в Арыси и в целях проведения дезинфекции в городе приехала группа специалистов из Жамбылской и Кызылординской областей. Специалисты будут работать несколько дней до окончания дезинфекционной работы.

Из Жамбылского областного департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг и других центров обеззараживания приехало около 30, а из Кызылординского областного филиала Национального центра экспертизы приехало 17 специалистов, которые приступили к работе вместе с местными коллегами.

Все бригады обеспечены необходимой техникой и оборудованием.


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