Банки не будут изучать цели кредитов для списания долгов у малообеспеченных

Главный фокус разовой акции - акцент на социально-незащищенной категории граждан.

Банки не будут изучать кредитное досье для списания долгов по списанию беззалоговых потребительских кредитов у малообеспеченных граждан. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков, передает корреспондент Zakon.kz.

- Что касается вопроса будет ли изучаться каждое кредитное досье. Задача не отфильтровывать цели и покупки, а оказать поддержку группе населения, которая была определена в указе, - сообщил Смоляков.

Он объяснил, что основная задача потребительских кредитов финансирование потребительского спроса, поэтому вдаваться в подробности покупки они не будут.

- Вдаваться в подробности была ли это покупка сотового телефона – не правильно. Самый главный фокус акцент на категориях , которые с меньшим доходом, это разовая точечная акция, - добавил Смоляков.

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26 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы.

В целом, кредитная амнистия затронет около 500 тыс. казахстанцев. Для 250 тыс. граждан Казахстана, имеющих потребительские кредиты, долг будет списан полностью.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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