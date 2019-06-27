Движение началось на участке Сарыагаш - Арысь после 12.00, сегодня утром возобновили движение на участках Шымкент - Арысь и Арысь - Туркестан.

Директор департамента по сервису и работе с клиентами АО "Пассажирские перевозки" Алибек Султанов на брифинге в Агентстве по противодействию коррупции сообщил, что движение поездов через станцию Арысь восстановлено, передает корреспондент Zakon.kz.

- Напомню, 24 июня произошло ЧП. "Пассажирские перевозки" оказались заложниками обстоятельств. На протяжении трех дней проводилась большая работа, потому что станция Арысь является узловой, связывающая направления Туркестан и Шымкент. Движения там не было, поэтому были приняты все необходимые меры для перевозки пассажиров, - сказал он.

По его словам, движение поездов через станцию было открыто сегодня утром.

- На сегодняшний день движение открыто - сейчас "Пассажирские перевозки" принимают все меры для восстановления движения по графику. Составы, которые были задействованы, чтобы вывезти пассажиров, которые из-за ЧП оказались заблокированными. Теперь их нужно вернуть на график, я надеюсь, что в ближайшие дни эта работа завершится. Движение началось на участке Сарыагаш-Арысь после 12.00, сегодня утром возобновили движение на Шымкент-Арысь и Арысь-Туркестан, - проинформировал Султанов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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