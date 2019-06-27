Хороший тандем: как государство помогает развитию бизнеса

Одной из форм поддержки является финансирование или кредитование предпринимателей через банки второго уровня, то есть государство выделяет деньги, которые размещаются в банки на определенных условиях, в зависимости от условий специальных программ финансирования Фонда "Даму".

Заместитель председателя Правления Холдинга "Байтерек" Рустам Карагойшин рассказал о поддержке бизнеса государством, передает Zakon.kz со ссылкой на Капитал.

Фонд "Даму" (дочерняя организация холдинга Байтерек) оказывает поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса в любых направлениях. Одной из форм поддержки является финансирование или кредитование предпринимателей через банки второго уровня, то есть государство выделяет деньги, которые размещаются в банки на определенных условиях, в зависимости от условий специальных программ финансирования Фонда "Даму". Банки же, в свою очередь, кредитуют предпринимателей.

Другими формами финансовой поддержки предпринимателей являются инструменты субсидирования и гарантирования, благодаря которым предприниматель может уменьшить как процентную ставку, так и сумму залога по кредитам банков.

- Сегодня предприниматель, пришедший в любой банк или лизинговую компанию, может воспользоваться субсидированием процентной ставки вознаграждения по кредитам или лизинговым сделкам и получить гарантии по займу от Фонда "Даму". По этим инструментам Фонд "Даму" взаимодействует практически со всеми банками второго уровня и с лизинговыми компаниями, - пояснил заместитель Председателя Правления Холдинга "Байтерек" Рустам Тимурович Карагойшин.

Субсидия – это материальная помощь со стороны государства. Субсидирование банковского кредита, позволяет предпринимателю удешевить процентную ставку, то есть до 50 % от номинальной ставки банка будет субсидироваться государством, а разница оплачивается предпринимателем.

Предоставляя предпринимателям субсидии, а не кредиты по льготным ставкам, государство может охватить гораздо больший сегмент субъектов МСБ. Так, например, за весь период существования программы ДКБ 2020 только на субсидирование проектов государством выделено 222,7 млрд.тенге и поддержано 14 949 проектов на общую сумму 2 472,17 млрд. тенге, которые были задействованы счет средств рынка и банков второго уровня.

Фонд "Даму" при этом выступает связующим звеном между государством и субъектами малого и среднего предпринимательства.

- Если банки начнут кредитовать предпринимателей по адекватным ставкам, мы будем только рады. Нужно дать адекватные ставки, чтобы бизнес развивался и экономика росла. Запускать проект по ставке 14-17% годовых нереально. С такими кредитами наш бизнес не сможет показать свою конкурентоспособность ни на внешнем, ни на внутреннем рынке, – отмечает Рустам Тимурович.

"Дорожная карта бизнеса-2020" доказала свою эффективность и является одним из востребованных инструментов у бизнес-сообщества страны. Более того, как известно, Программа "Дорожная карта бизнеса-2020" будет продлена до 2025 года. Проект предусматривает совершенствование инструментов финансовой поддержки и продление Программы до 2025 года.

Данные меры поддержки осуществляются в целях диверсификации экономики, увеличения темпов роста объемов производства, снижения стоимости продукции производства.

Благодаря субсидиям, предприниматели смогут получить кредит по сниженной ставке, сегодня на рынке страны насчитывается большое количество качественных, оригинальных и полезных товаров, которые производятся нашими казахстанскими предпринимателями.

Например, крупный инвестиционный проект - строительство автоматизированного производственного комплекса "KazTexExpo" в столице, который был поддержан Фондом Даму в рамках государственной программы "ДКБ-2020" с применением инструментов субсидирования и гарантирования, выпускает более 500 наименований швейной продукции в широком ассортименте и обладает достаточными мощностями для обеспечения Казахстанского рынка необходимыми объемами текстильной и трикотажной продукции. Среди основных потребителей швейной продукции, корпоративной спецодежды и средств индивидуальной защиты – Казахмыс, Минобороны, МВД, АО "ГМК "Казахалтын", ТОО "Камкор-Менеджмент", АО "Локомотив" и другие.

На сегодняшний день в компании трудятся уже более 920 сотрудников, производственные площади фабрики составляют более 10 тыс. кв. м, а мощность – около 2 млн изделий в год.

Предприниматель Сауле Шауенова отметила, что помощь государства в реализации таких проектов способствует увеличению выпуска отечественных товаров и услуг, повышению доли местного содержания и обеспечению для казахстанцев поставки качественных и доступных товаров.

Государством рассматривается несколько видов субсидирования в рамках государственных и собственных программ Фонда "Даму".

Государственная программа "Дорожная карта бизнеса 2020" позволяет Предпринимателям получить кредит до 2,5 млрд тенге сроком на 5 лет, при этом снизить кредитную ставку банка до 50% от суммы кредита. При этом поддержкой в рамках программы государства могут воспользоваться не только производственники, но и предприниматели, работающие в сфере услуг. Елена Мамедова бизнесвумен из Костаная открыла собственный кондитерский цех девять лет назад. Сейчас можно с уверенностью сказать, что возглавляемый ею бизнес уверенно стоит на ногах. Покупателей привлекает не только ассортимент, но и качество выпускаемой продукции. К тому же здесь можно приобрести хлебобулочные изделия и домашнюю выпечку, что называется, с пылу с жару, а также перекусить – для желающих работает небольшая столовая. У предприятия большая сеть реализаторов, есть и постоянные клиенты: многие приезжают из ближайших районов и делают оптовые покупки. Чтобы воплотить свою идею в жизнь, бизнесвумен обратилась в Костанайский филиал Фонда "Даму". В рамках госпрограммы "Дорожная карта бизнеса-2020" она получила финансирование на сумму 200 млн тенге. "Фонд "Даму" субсидирует мне 7% от полученного займа на развитие бизнеса. То есть выплачивать кредит я буду не под 14% годовых, а вдвое меньше. Это очень выгодно, – говорит Елена Мамедова. Полученные средства были потрачены на возведение здания и приобретение необходимого технологического оборудования. Кроме кондитерского цеха здесь будут размещены сыроварня, кофе-бар и торговые точки.

Субсидирование проектов в рамках "Экономики простых вещей" - В Казахстане в начале 2019 года стартовала программа развития "экономики простых вещей". Государством в рамках данной программы поддерживаются производство товаров народного потребления, а также сырья и продуктов первичной переработки, для чего выделено 600 миллиардов тенге, а также 30 млрд. тенге на субсидирование кредитов в рамках программы. С реализацией данной программы планируется увеличить производство отечественных товаров почти в 2,5 раза к 2025 году.

Как рассказывает Рустам Тимурович, "Фонд "Даму" выдал первую субсидию Меркенскому сырзаводу в Жамбылской области по программе "экономика простых вещей". Ставка вознаграждения составила 14,95%, из которых 6,95% субсидирует государство. Сумма займа – 16 млн тенге сроком на 7 лет. На выделенные средства предприниматель модернизировал производственную линию, чтобы существенно расширило ассортимент и количество выпускаемой продукции. По словам руководителя предприятия, Дастана Айтуленова, кредитный займ в АО "Банк ЦентрКредит" при поддержке Фонда "Даму" позволил увеличить загрузку мощностей сырзавода на 10-12%, что повысило производство переработанной продукции на 10-15%. Таким образом, планируется создание дополнительных рабочих мест, а в бюджет будет поступать свыше 40 млн тенге постоянных налоговых поступлений ежегодно.

Также, предприниматели, получившие кредит по региональной программе "Нур Капитал" могут получить дополнительную поддержку в виде субсидий и снизить размер процентной ставки до 1 % годовых.

ИП Тилегенов Арыстан Долмуханович, который со своей супругой Марал Нартаевой ведут бизнес по организации дошкольного образования детей города Жанаозен. В 2017 году за счет собственных средств началось строительство детского сада на 180 детей, строительство завершено в 2018г. Площадь помещения 960 кв.м. В виду недостаточности собственных средств предприниматель обратился в банк с целью получения кредита на покупку оборудования. Со стороны Банка клиенту было предложено льготное финансирование по программе "Нур Капитал". По условиям программы клиент, финансируется под 8,5% годовых, из которых 7,5% оплачивается за счет средств местного бюджета, на протяжении 5 лет. Тем самым, конечная процентная ставка, для предпринимателя составляет 1% годовых. А также в виду недостаточности залогового обеспечения предпринимателю была предоставлена гарантия от Фонда Даму в размере 36% от суммы займа.

- На сегодняшний день программа пока доступна в Мангистауской области. В перспективе Фонд "Даму" планирует запустить программу в других регионах страны, – поясняет Рустам Карагойшин.

Также, Фондом реализуются программы по субсидированию. Такие как Программа жилищного строительства "Нұрлы жер", которая предусматривает выдачу кредитов частным застройщикам по ставке вознаграждения, из которых Фонд "Даму" субсидирует 7% годовых от ставки вознаграждения. Оставшиеся проценты оплачивает застройщик. Субсидии предоставляются по новым кредитам предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в возведении жилых зданий, а также Фонд субсидирует бизнес-проекты, направленные на энергосбережение в сфере городского хозяйства.

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