Глава МОН рассказал, как прошло ЕНТ в городе Арыс
В целом, тестирование в этом городе прошли 779 человек.
Фото : Радио Азаттык27 июня 2019, 13:12
Единое национальное тестирование в городе Арыс прошло до того, как произошли взрывы. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.
- До того, как случился взрыв ЕНТ в Арыси успели провести. Это было за один день, - сообщил Аймагамбетов.
В целом, по его словам, тестирование в этом городе прошло по двум потокам, ЕНТ сдавали 779 человек.
24 июня в городе Арыси раздались взрывы на военном складе. На данный момент число погибших составляет 3 человека: один гражданский и двое военнослужащих.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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