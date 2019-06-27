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Глава МОН рассказал, как прошло ЕНТ в городе Арыс

В целом, тестирование в этом городе прошли 779 человек.

Фото : Радио Азаттык27 июня 2019, 13:12

Единое национальное тестирование в городе Арыс прошло до того, как произошли взрывы. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

- До того, как случился взрыв ЕНТ в Арыси успели провести. Это было за один день, - сообщил Аймагамбетов.

В целом, по его словам, тестирование в этом городе прошло по двум потокам, ЕНТ сдавали 779 человек.

24 июня в городе Арыси раздались взрывы на военном складе. На данный момент число погибших составляет 3 человека: один гражданский и двое военнослужащих.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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