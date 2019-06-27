Антикоррупционная служба: Аблязов - банальный вор и мошенник

Его виновность доказана не только казахстанским приговором, но и решениями Высокого суда правосудия Лондона.

Руководитель департамента по расследованию особо важных уголовных дел Агентства по противодействию коррупции Сергей Перов подчеркнул, что все действия беглого банкира Мухтара Аблязова связаны с попытками уйти от ответственности, передает корреспондент Zakon.kz.

- Хотелось бы прокомментировать ситуацию вокруг Аблязова. Он банальный вор и мошенник. Все его действия связаны с попытками уйти от ответственности. Его виновность доказана не только казахстанским приговором, но и решениями Высокого суда правосудия Лондона, который полностью отклонил его доводы о политическом мотиве преследования, - сказал он.

Перов напомнил, что английский суд признал аргументы Аблязова "неправдоподобными", "несостоятельными" и "откровенно невероятными".

- Также было отмечено, что, цитирую, "трудно представить сторону коммерческих споров, которая бы действовала с большим цинизмом, оппортунизмом и лицемерием, чем Аблязов". Хотелось бы напомнить, что английский суд приговорил Аблязова к трем срокам тюремного заключения по 22 месяца каждый за то, что он постоянно лгал, вводил суд в заблуждение и вынес решение о взыскании с него более 4 млрд долларов в пользу БТА, - уточнил глава департамента.

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По его словам, после этого Аблязов был вынужден бежать даже из Лондона.

- Полагаю, что каждый, кто как-то связан с Аблязовым либо проявляет интерес к его персоне, должен знать об указанных обстоятельствах и его поступках, которые в действительности кардинально отличаются от его высокопарных слов, - заключил Перов.

Как сообщалось, 7 июня 2017 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г.Алматы признал виновным главного фигуранта М. Аблязова и приговорил его к 20 годам лишения свободы за создание и руководство ОПС, хищение денег БТА на сумму 7,5 млрд долларов, что эквивалентно 1 трлн тенге, и их отмывание. Принятыми мерами БТА Банку возмещен ущерб на сумму около 2 млрд долларов. Это денежные средства, активы, права требования долга, взысканные в пользу потерпевшего в счет возмещения ущерба в рамках уголовных и гражданских процессов. С начала уголовного преследования состоялось 8 обвинительных приговоров, по которым осуждено 42 лица.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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