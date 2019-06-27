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Смоляков о списании кредитов: В банки идти не надо

В случае если кредиты есть в нескольких банках, то погашение будет, исходя от наибольшего займа.

Фото : zakon.kz27 июня 2019, 13:39

Казахстанцам для списания потребительских кредитов в банки обращаться не нужно. Основная работа будет проведена банками самостоятельно. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков, передает корреспондент Zakon.kz.

- Мы видим нашу роль, что после получения информации от министерства труда с перечнем лиц, которые приведены в указе. Мы в соответствии с банками состыкуем все цифры, - рассказал Смоляков.

По его словам, самим казахстанцам ничего делать не нужно, так как основная работа будет проведена правительством и банками.

- Не нужно ничего делать. Основная работа будет проведена правительством, Нацбанком и БВУ. То есть мы должны выверить сверить цифры и списки, определить суммы, а уже потом деньги пойдут для погашения задолженности. Ожидать, что потребуется большое взаимодействие с банками, идти в банки сейчас не надо. Потому что эта работа требует времени, - объяснил замглавы Нацбанка.

Он также заверил, что вопрос коррупции в этом деле исключен, так как все списки будут сверяться с несколькими органами.

- Потому что все списки будут сверены с банками, с кредитным бюро. У нас есть актуальные данные об общей сумме задолженности физического лица. Представленные категории граждан мы состыкуем с нашей базой данных и получим окончательный список, - заключил Смоляков.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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