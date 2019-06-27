Более двух тысяч военных ликвидируют последствия ЧС в Арыси

Также совместно с ними задействованы подразделения от военной полиции 10 кинологических групп.

В городе Арыси подразделения Министерства обороны продолжают ликвидацию последствий чрезвычайного происшествия, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В настоящее время в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия задействовано более 2400 личного состава и около 200 единиц техники.

Для осуществления правопорядка и прикрытия, проселочных дорог от Вооруженных Сил выставлено 12 постов, на которые привлечены более 100 военнослужащих, патрулирование города осуществляется с использованием БКМ "Арлан".

Поиск и сплошная очистка территории города, железной дороги в радиусе 20 км от очага осуществляется инженерно-саперными частями и подразделениями ВС РК всего привлечено около 550 человек, состоящих из 55 групп разминирования и 2-х подрывных групп. Также совместно с ними задействованы подразделения от военной полиции 10 кинологических групп.

На сегодняшний день обнаружено и вывезено более 5 700 фрагментов боеприпасов.

Продолжается использование БПЛА с помощью, которых ведется воздушная разведка, мониторинг территории Арсенала и прилегающей местности, информация с них передается в оперативный штаб по ЧС. За весь период выполнено более 13 вылетов.

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