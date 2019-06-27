Аким Шымкента поговорил с жителями Арыси, требующими новые дома и земли

Аким Шымкента призвал население сохранять спокойствие.

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов встретился с жителями города Арысь, которые, выдвинув требования о новых землях и домах, перекрыли движение по Тамерланскому шоссе города, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Во время встречи глава города заявил, что вопрос восстановления города Арысь по поручению Президента РК взят на постоянный контроль правительства страны.

Он отметил, что пострадавшим семьям оказывает помощь и поддержку вся республика. Всемерную поддержку и помощь эвакуированным жителям Арыси оказывают и жители Шымкента.

В городе создано 56 эвакуационных пунктов, в которых зарегистрированы 39 400 человек. Абдрахимов обратил внимание, что все эти эвакуационные пункты на постоянной основе обеспечиваются товарами первой необходимости и продуктами питания.

Аким Шымкента призвал население сохранять спокойствие. Он также разъяснил, что требование выдать земли и квартиры на территории Шымкента, путем перекрытия движения на одной из центральной автомагистрали города, не соответствует нормам действующего законодательства.

- Вы требуете дать вам дома в Шымкенте. 130 тысяч человек стоят в очереди, инвалиды и люди с малым заработком. Я что должен им сказать? "Я вам не дам, дам жителям Арыси?" Они тоже люди... Арысь - это хороший город, станция. Экономика будет развиваться. Уже завтра никаких боеприпасов там не будет, увезут. Построят новые дома, новые дороги, - сказал аким Шымкента.

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