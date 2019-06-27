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Информация о пострадавших при ЧП в Арыси на 27 июня

Трое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Фото : Inform.kz27 июня 2019, 14:15

Руководитель управления здравоохранения Туркестанской области Мукан Егизбаев рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Арыси, передает Zakon.kz.

- На данный момент, с момента объявления ЧС, в стационары поступило 77 больных, за последние сутки поступило трое больных. На данный момент состояние больных средней тяжести и удовлетворительное. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Уже начинается выписка некоторых больных, - сказал Егизбаев в ходе прямого включения на ТК "Хабар 24".

Что касается детей, то на данный момент в больницах 12 детей, двое - в тяжелом состоянии.

- Это дети, которые получили травмы вследствие ДТП, - пояснил глава упрздрава области.

Читайте также: Шестеро детей остаются в больницах после ЧП в Арыси

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