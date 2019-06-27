Представители акиматов уже объезжают свои сектора и проводят соответствующие работы.

Арысь будут ремонтировать по 17 секторам, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Ситуация, связанная с Арысью, находится под жестким контролем акима области Умирзака Шукеева.

Глава региона сообщил, что город будет поделен на 17 секторов, за каждый из которых будут ответственны акимы городов и районов области. К каждому акиму назначат 40 компетентных работников. Именно они будут размещать жителей Арыси, когда те вернутся в своих дома. Случится это уже в конце недели. Кроме этого, специалисты проведут фото- и видеосъемку домов и составят акты.

- 17 акиматам даны задания по восстановлению Арыси по 17 секторам. С каждого района приедут по 10 бригад, всего порядка 1500 человек. Представители акиматов уже объезжают свои сектора и проводят соответствующие работы, - сказал Шукеев.

А военнослужащие должны полностью очистить город от осколков снарядов уже до субботы.

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