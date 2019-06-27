130 детей из Арыси прибыли в Павлодар

В аэропорту Павлодара прибывших встретили заместитель главы региона Асхат Оралов и руководитель управления образования Динислам Болатханулы.

Дальше шести- и семиклассники отправятся в Баянаул на базу отдыха "Жас даурен", передает корреспондент pavlodarnews.kz.

По предложению акима области Булата Бакауова детей из Арыси, где сохраняется опасность из-за наличия неразорвавшихся снарядов на территории города, пригласили в местные летние лагеря. 27 июня первый борт со 130 детьми и 9 воспитателями приземлился в Павлодаре. Отмечается, что в целом область готова принять 300 ребят.

В аэропорту Павлодара прибывших встретили заместитель главы региона Асхат Оралов и руководитель управления образования Динислам Болатханулы.

- Детям из Арыси нужно показать наше гостеприимство, красоты озер Жасыбай, Сабындыколь, Торайгыр. Мы должны познакомить их с историко-культурным достоянием нашего региона. От имени руководства области желаем вам провести эти 15 дней интересно, познавательно. Мы в свою очередь постараемся создать для вас максимально комфортные условия, - отметил в своей речи заместитель акима области Асхат Оралов.

130 детей разместят в лагере "Жас даурен" в Баянауле. По словам Динислама Болатханулы, количество проведенных на базе отдыха дней будет зависеть от пожеланий самих детей и их родителей, которые сейчас заняты решением жилищных проблем. Спикер также добавил, что главная задача – отвлечь внимание детей от катастрофы.

По словам врача-педиатра скорой помощи Снежаны Савич, которая сопровождала ребят из Шымкента, многие из прибывших раньше не летали на самолете, а потому восприняли полет как большой аттракцион. Кроме того, сейчас ребята чувствуют себя комфортно и ни на что не жалуются.

- Мы видели взрывы. Как услышали, сразу побежали. Мы с родителями выехали на нашей машине – я и четверо братьев. Поехали в Шымкент, там остановились в мечети, в школе переночевали. Слава богу, все живы-здоровы. Потом нам сказали, что аким Павлодарской области предложил детям из Арыси приехать в летний лагерь. Я как услышал о возможности приехать в Павлодар, попросил разрешения у родителей и приехал, - вспоминает Нурлан Бейсембек. Как и многие его товарищи, Нурлан в Павлодаре впервые. Мальчик уверен, отдых всем понравится. Вместе с детьми приехали учителя, социологи и воспитатели. На базе отдыха также будут работать волонтеры из Павлодарского педагогического университета.

Как сообщили в управлении образования области, всего для ребят подготовили четыре лагеря: "Жас даурен" в Баянаульском районе, "Чайка" в Щербактинском, "Балдаурен" в Мичурино, лагерь в селе Беловка предоставил "Казхром".

Помимо отдыха в оздоровительных лагерях, детям планируют показать музеи и культурно-досуговые места Павлодара. Напомним, утром 24 июня в Арыси на территории воинской части начали взрываться снаряды. 45 тысяч жителей эвакуировали. На улицах города обнаружили свыше 5700 боевых снарядов, но работа продолжается – на месте работают 43 группы саперов, 1488 сотрудников МВД.

Ольга Бугаева

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