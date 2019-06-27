Аким Атырауской области встретился с молодежью лагеря "Жастар Отанға"

На встрече с молодежью глава региона ответил на вопросы и поделился своим жизненным опытом.

Глава региона Нурлан Ногаев посетил лагерь "Жастар Отанға", который открылся в детском летнем лагере "Жас өркен" Индерского района, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Организованный управлением по вопросам молодежной политики совместно с общественным фондом "Жастарды қолдау орталығы", лагерь "Жастар Отанға" открылся во второй раз. Согласно плану, лагерь открывается только раз в году. Сюда могут приехать молодые государственные служащие, учителя, работники сферы искусства и спорта, студенты и другие представители атырауской молодежи. Главная цель – формирование у участников образа молодого, современного казахстанца.

На встрече с молодежью глава региона ответил на вопросы и поделился своим жизненным опытом.

– Организация данного лагеря – большое и важное дело. На сегодняшний день совместно с молодежью проводится достаточное количество мероприятий. В области насчитывается 159 тысяч молодых людей, из них 100 человек пребывают в лагере. Вы должны эффективно использовать свое время, читать книги, изучать иностранные языки. Необходимо постоянно держать в тонусе свой мозг, подпитывать его знаниями и нужной информацией. Для этого государством созданы все необходимые условия для плодотворной работы и качественной жизни, – сказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

Молодежь в лагере не только отдыхает, но и присутствует на семинар-тренингах. По словам организаторов, тренинги проводятся на разные темы, для физической, интеллектуальной и командной работы.

– Лагерь пользуется большой популярностью среди молодежи. В прошлом году "Жастар Отанға" был открыт в городе Железноводске, из нашей области в нем приняли участие 80 молодых людей. В этом году в лагере насчитывается 100 молодых людей. Мы планируем увеличивать число участников и каждый год принимать еще по 20 человек. Молодежь пробудет в этом лагере пять дней, – сказал руководитель управления по вопросам молодежной политики Атырауской области Роллан Куспан.

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