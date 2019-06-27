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Токаев: Нам необходимо улучшать инвестиционный климат

Он также подчеркнул, что в качестве Президента страны сделает все возможное, чтобы защитить интересы западных и других компаний, вовлеченных в экономику Казахстана.

Фото : Скриншот видео27 июня 2019, 14:54

В своем интервью агентству Bloomberg Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев затронул тему приватизации в РК, отметив, что ее характер должен быть постепенным, передает корреспондент МИА "Казинформ".

По мнению главы государства, такие большие игроки бизнеса, как "Казахтелеком", "Air Astana" и другие компании должны быть приватизированы.

- Я за приватизацию в Казахстане... Но на это необходимо время, нам нужно подготовиться к процессу. Я вас уверяю, что процесс приватизации в целом продолжится, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул, что в качестве Президента страны сделает все возможное, чтобы защитить интересы западных и других компаний, вовлеченных в экономику Казахстана.

- Цель моей стратегии - защитить иностранные инвестиции здесь в Казахстане для того, чтобы улучшить инвестиционный климат в стране. Нам необходимо улучшать инвестиционный климат, сделать так, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно в Казахстане, - подчеркнул Президент Казахстана.


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