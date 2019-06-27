Президент Казахстана поставил перед Султановым ряд задач

Необходимо усилить координацию центральных и местных исполнительных органов по защите национальных интересов и продвижению наших товаров на рынках ЕАЭС, КНР и Центральной Азии.

Фото : Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду. Глава государства был проинформирован о текущей деятельности нового министерства, формировании его штатной численности и подготовке соответствующей нормативно-правовой базы. Президент Казахстана поставил перед министром ряд задач. – Необходимо усилить координацию центральных и местных исполнительных органов по защите национальных интересов и продвижению наших товаров на рынках ЕАЭС, КНР и Центральной Азии. Следует сконцентрировать по принципу "одного окна" все меры сервисной поддержки экспортеров. Вопрос защиты внутреннего рынка, его насыщения качественными и доступными товарами прямо связан с социально-экономическим положением населения страны и развитием нашей экономики. Поэтому здесь важно взаимодействие с местными исполнительными органами в вопросах развития рынков современного формата и расширения безналичных механизмов оплаты, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

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