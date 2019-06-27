Айдос Сарым: Амнистия по кредитам – это длительная социальная инвестиция в экономику

По мнению политолога, это лишь часть большого социального разворота, который необходим для того, чтобы в будущем проводить намеченные реформы в стране.

Какие цели на самом деле преследуют меры по снижению долговой нагрузки на многодетных и малоимущих граждан, а также насколько справедливы они по отношению к другим казахстанцам, вынужденным добросовестно выплачивать взятые кредиты, в беседе с журналистом Zakon.kz рассуждает политолог, общественный деятель Айдос Сарым.

На взгляд эксперта, это очень нужная и своевременная мера, потому что надо понимать, что две девальвации, и в целом инфляционные и другие процессы, сильно подкосили благосостояние многих людей, их уверенность в завтрашнем дне. Об этом говорил и сам Президент и в обществе все это не раз обсуждалось. Но если говорить об экономически активном населении, о полных семьях, в которых все работают и могут обеспечить себе достойное существование, то понятно, что многие молодые люди, происходящие экономические процессы, наверное, воспринимают немного по-другому. Но вместе с тем есть категории граждан, по которым все эти экономические неурядицы, особенно потребительские кредиты, бьют очень сильно. И, по сути, вся их жизнь превращается в оплату кредитов. И они конечно нуждаются в помощи от государства.

- Поэтому такой социальный контракт, наверное, правильный. Человеку предоставляется шанс избавиться от долгов, и потом на какое-то время вообще отказаться от потребительских и иных кредитов и тратить все деньги на семью. А учитывая, что эта мера достаточно широкий круг социально не обеспеченных граждан охватывает, я считаю, что это действенная форма поддержки. Ведь уровень закредитованности экономики, а особенно населения сейчас просто колоссальный, – считает Айдос Сарым.

Что же касается вопроса о том, что это не совсем справедливо. Мол, почему одни казахстанцы должны работать и выплачивать взятый кредит, а другим его просто списали, то, по мнению политолога, здесь нужно, прежде всего, понимать, что мы общество. А общество не может развиваться так, что одни получают все, а другие не получают ничего. Иначе, в конце концов те, что не получают ничего сделают так, что те, кто все получает, могут вообще лишиться жизни и возможности жить.

- Поэтому общество должно быть социально ответственным. В социальный дарвинизм и в крайнее либертарианство впадать тоже бессмысленно. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы в течение трех-четырех лет социально реабилитировать население. Особенно те слои общества, которые не выдерживают экономической и социальной конкуренции. Ведь если это расслоение еще дальше будет углубляться, то просто приобретет угрожающие для страны и государства масштабы. То есть, повторюсь, я считаю, что это очень правильный шаг. Даже те люди, которые зарабатывают и честно выплачивают взятые кредиты, должны понимать, что если, допустим, вы открыли кафе, а туда некому ходить из-за отсутствия денег, то ваш бизнес попросту обанкротится. Или к вам просто придут и разгромят это кафе. Поэтому эти меры по снижению долговой нагрузки для малоимущих граждан можно рассматривать, как длительную общественную, социальную инвестицию в нашу экономику, – пояснил Айдос Сарым.

К тому же, по словам политолога, речь там идет не обо всех гражданах, не о тотальном списании долгов и не о многомиллионных кредитах. Обычно там фигурируют совсем не большие суммы, которые за счет пени, за счет долгов, за счет просрочек нарастают и просто «висят» над людьми не позволяя им продохнуть. Не позволяя им приобретать ничего кроме хлеба и самых необходимых вещей.

- Поэтому, на мой взгляд, здесь должна вестись очень правильная разъяснительная работа и нужно объяснять все «на пальцах». Ведь мы живем в таком обществе, где так или иначе все друг от друга зависим. Если ты бизнесмен, то тебе нужна клиентура. Если занимаешься сервисом или трудишься в сфере услуг, то тебе опять же нужны клиенты. Поэтому помощь социально-уязвимым слоям населения, это такой долгосрочный проект, направленный на социальное развитие в будущем. Это часть большого социального разворота, который необходим для того, чтобы потом осуществлять нормальные реформы, которые будут направлены на перестройку сырьевой направленности экономики в сторону диверсификации, в сторону развития малого и среднего бизнеса и т.д., – резюмировал Айдос Сарым.

Напомним, 26 июня 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан. Он поручил правительству в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам должникам, куда относятся многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. А также поручил принять меры по списанию казахстанцам, имеющим беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года.

При этом, Касым-Жомарт Токаев высказался о том, что нынешняя ситуация с потребительскими кредитами не должна больше повториться, а потому необходимо ввести запрет на предоставления займа гражданам с доходом ниже прожиточного минимума во избежание дальнейшего ухудшения финансового состояния.

Подготовил Владимир Демидов

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