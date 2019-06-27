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Сын Розы Рымбаевой не планирует покидать ряды холостяков

Свадебные фото с солисткой группы "Асыл" Акерке Буркитбай были хайпом.

Фото : Instagram27 июня 2019, 15:10

Сын народной артистки РК Розы Рымбаевой Али Окапов пока не планирует жениться. А слухи о романе с одной из солисток казахстанской группы назвал пиар-ходом, передает Zakon.kz.

В интервью программе "Ревю" Али Окапов сказал, что опубликованные пару лет назад свадебные фото с солисткой группы "Асыл" Акерке Буркитбай были хайпом.

- Это был специальный пиар ход, чтобы люди предположили, будто мы женимся. На самом деле это был так называемый розыгрыш. Мы с Акерке хорошие друзья, больше ничего. В нашей компании много друзей, с которыми мы общаемся и вместе проводим время, — рассказал Али Окапов.

Его мама Роза Рымбаева с нетерпением ждет, когда сын приведет домой невесту.

- Али уже в том возрасте, когда нужно думать о женитьбе. Каждый второй спрашивает у меня, когда у него будет свадьба. Я, конечно, интересуюсь и спрашиваю у него самого, почти каждый день. Надеюсь, настанет день, когда он приведет домой невесту, — рассказала Роза Куанышевна на телеканале НТК.


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