Как выбрать и забронировать квартиру на территории ЭКСПО

Всем потенциальным заявителям необходимо ознакомиться с условиями и порядком реализации недвижимости, размещенных на официальном сайте.

АО "Байтерек девелопмент" информирует, что выбор и бронирование квартир в Многоквартирном жилом доме на территории ЭКСПО осуществляется бесплатно и доступно всем в онлайн-режиме на сайте.

Единственная платная услуга при процедуре бронирования - это оценка платежеспособности стоимостью 5 тыс. тенге.

Все заявки на приобретение недвижимости уникальны и привязаны к заявителю по данным ИИН и ФИО. Бронь не может быть переоформлена на другое лицо! В случае отказа заявителя от приобретения выбранной им квартиры, она вновь попадает в список доступных для онлайн бронирования.

АО "Байтерек девелопмент" не сотрудничает с посредниками и/или риэлторскими организациями. В настоящее время в социальных сетях распространяются объявления об оказании платных услуг по приобретению квартир на территории ЭКСПО, в связи с чем информируем, что все эти объявления являются мошенническими. Гражданам не следует прибегать к услугам сторонних лиц для бронирования и приобретения недвижимости, а денежные средства за проверку платежеспособности и покупку недвижимости перечислять только на банковские счета АО "Байтерек девелопмент".

Всем потенциальным заявителям необходимо ознакомиться с условиями и порядком реализации недвижимости, размещенных на официальном сайте. Особое внимание обратить на перечень документов и перед подачей заявки предварительно оценить свои финансовые возможности посредством калькулятора.

С 15 июня 2019 года по причинам неправильного оформления заявок, неоплаты и отрицательной оценки платежеспособности, а также добровольного отказа на сайт вернулось 526 квартир, на которые были повторно поданы заявки. На сегодняшний день 425 заявок прошли положительную оценку платежеспособности и 485 находятся на стадии рассмотрения.

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