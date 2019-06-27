Требования арысцев возмутили казахстанцев

Пользователи Казнета очень возмутились столь большим и необоснованным требованиям.

"Не было бы счастья, да несчастье помогло", - такими словами можно выразить то, что происходит в Арыси. Небольшой городок под Шымкентом, который образовался из-за дорожных путей, за неделю частично превратился в руины. Люди со всего Казахстана тут же побежали на помощь, но оказывается этого мало. Zakon.kz собрал в один материал лишь часть того, что уже делается и требуется, и после всего возникает вопрос "справедливо ли?".

Прошло ровно четыре дня с первого взрыва в Арыси. Всех людей эвакуировали, на территории идет работа по зачистке от взрывоопасных снарядов. Жителей разместили в специально организованных пунктах, обеспечили едой, ночлегом и одеждой. Но 27 июня неудовлетворенные арысцы вышли на митинг. Они перекрыли дорогу к Тамерлановскому шоссе около мечети в Шымкенте. Требование одно – переселить.

"Не хочу быть черной крестьянкой"

Однако переселить просят не куда-то, а в столицу, Алматы и Шымкент. Они требуют земли в крупных городах. Но даже на это можно закрыть глаза в сравнении с требованием отвезти на реабилитацию жителей Арыси в Турцию в отели all inclusive.

Пользователи Казнета очень возмутились столь большим и необоснованным требованиям.

К митингующим обратился аким Шымкента и привел вполне резонные доводы, почему сейчас никто не сможет обеспечить их бесплатным жильем.

- Вы требуете дать вам дома в Шымкенте. 130 тысяч человек стоят в очереди, инвалиды и люди с малым заработком. Я что должен им сказать? "Я вам не дам, дам жителям Арыси?" Они тоже люди... Арысь - это хороший город, станция. Экономика будет развиваться. Уже завтра никаких боеприпасов там не будет, увезут. Построят новые дома, новые дороги, - сказал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

"Это плевок в сторону тех, кто помогает"

А теперь немного о том, как помогали всей страной небольшому городку с населением в 40 тысяч человек.

Однодневный заработок уже отправили следующие организации и ведомства:

- сотрудники ряда министерств;

- депутаты Сената Парламента РК;

- депутаты Мажилиса Парламента РК;

- более 300 военнослужащих и гражданского персонала местных органов военного управления Алматы;

- сотрудники акиматов;

- артисты театра для Детей и Юношества Казахстана им Н.Сац;

- коллектив Zakon.kz;

- коллектив Первого канала "Евразия".

Кроме того помощь оказывают:

- Фонд Булата Утемуратова при содействии Красного Полумесяца;

- на месте организован пункт по оказанию госуслуг и помощь психологов;

- 11 строительных рынков и магазинов Алматы отгрузили порядка 60 тонн стройматериалов на общую сумму 30 млн тенге;

- казахстанские газовики перечислили 120 млн тенге;

Детей приняли в лагеря в некоторых городах Казахстана.

Кроме этого, помощь пришла напрямую от Президента РК Касыма-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

- 17 акиматам даны задания по восстановлению Арыси по 17 секторам. С каждого района приедут по 10 бригад, всего порядка 1500 человек. Представители акиматов уже объезжают свои сектора и проводят соответствующие работы, - сказал акима Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Это лишь часть тех сил и поддержки, которые были направлены в Арысь. Президент пообещал, что город полностью отстроят и восстановят. Но этого оказалось мало для жителей городка, состоящего из небольших частных домиков.

К слову, комментаторы также в недоумении.

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