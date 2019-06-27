Нацвалюта сдала позиции на 1 тенге по отношению к доллару

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 379,85 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. В торгах приняли участие 22 члена KASE, передает Zakon.kz.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 380,44 тенге за доллар США при объеме торгов 42 000 тыс. долларов США;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге составил 6,0440 тенге за рубль при объеме торгов 15 000 тыс. рублей;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге составил 55,2900 тенге за юань при объеме торгов 450 тыс. юаней;

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 379,85 тенге за доллар (+1,20 тенге), суммарный объем торгов – 140 700 тыс. USD (-55 490 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 6,0432 тенге за рубль (+0,0109 тенге), суммарный объем торгов – 18 900 тыс. рублей (-36 100 тыс. рублей).

В обменниках доллар продается по 381,5 тенге, рубль - по 6,08 тенге, евро - по 434,5 тенге.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий 26 июня составил 378,65 тенге за доллар.

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