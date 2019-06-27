26 туристов обратились за помощью к сотрудникам туристской полиции

Многие жители Алматы стали замечать в городе небольшие машины с надписью "Туристская полиция".

В рамках реализации Государственной программы по развитию туристской отрасли в городе Алматы создана туристская полиция, передает Zakon.kz.

Многие жители Алматы стали замечать в городе небольшие машины с надписью "Туристская полиция". Это создано с целью повышения международного имиджа и туристской привлекательности города Алматы.

За все время существования туристской полиции инспекторами было рассмотрено 26 обращений туристов.

- Туристская полиция занимается консультированием, информированием туристов и гостей города по интересующим вопросам и обеспечением их безопасности. На сегодня личный состав нового подразделения составляет 20 человек. Это особые полицейские, которые помимо отличных профессиональных качеств и служебного мастерства, владеют казахским, русским и английским языками. Подразделение укомплектовано квалифицированными кадрами в полном объеме, - сообщил руководитель Управления туризма и внешних связей города Алматы Максат Кикимов.

По данным Департамента полиции города Алматы, стационарные посты туристской полиции находятся в 4 местах города, где на каждом участке за инспекторами закреплены по одному электромобилю:

1. Площадь Республики

2. Высокогорный спортивный комплекс "Медеу"

3. Парк Первого Президента Республики Казахстан

4. Парк "Кок Тобе"

При необходимости получения консультации можно связаться с сотрудниками туристской полиции по следующим контактным номерам:

Ответственные инспектора Медеуского района - Шалбаев Ж.Н. 87075559779; Кудайбергенов Е.К. 87052272703

Ответственные инспектора Бостандыкского района - Тулеуов Е.Е. 87078626122; Алмишаев Ф.А. 87071844417.

В мае в структуре Департамента полиции Алматы новое подразделение создано на базе Управления миграционной службы.

Асема Тунгушбаева

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