Уральцы остались без воды на два дня

Волонтеры доставляют воду людям с ограниченными возможностями, ветеранам и пожилым людям.

В девять пунктов осуществляется подвоз воды из-за аварии, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой город".

На месте порыва работают бригады и руководитель ТОО "Батыс су арнасы", а также на месте аварии находится аким города Уральск Мурат Мукаев.

Как рассказал Мурат Мукаев, вчера, 26 июня, в 20.30 на пульт ТОО "Батыс су арнасы" поступило сообщение о том, что произошёл порыв коллектора КНС-19А.

- Это известный коллектор, буквально месяц назад тут уже была авария. В 2009 году был проложен трубопровод из стеклопластика, который не выдерживает давление нечистот. Также в прошлом году уже был порыв на коллекторе КНС-17А по улице Шолохова, который является частью этого же коллектора. Работы по устранению начаты со вчерашнего дня. Тут проходит две ветви - основная и резервная. Обычно при порыве мы переключаем (город - прим. автора) на резервную ветку, и отключение воды или снижение давления не производится. После ремонта снова все подключаются к основной ветке. Но, к сожалению, сегодня в 6.30 прорвало и резервную трубу, так как материал - стеклопластик, - пояснил градоначальник. - В связи с этим подача воды приостановлена в Северо-Восточной части города. Сейчас организован подвоз воды на 9 пунктах.

По словам Мурата Мукаева, с утра были оповещены все социальные объекты, чтобы они успели сделать запасы воды.

- Также через социальные сети мы оповестили население. На сегодня давление воды понизили, потому что надо откачать вдоль трассы накопившиеся нечистоты. Работы ведутся сразу на двух ветвях,- пояснил Мурат Мукаев.

Аким Уральска отметил, что в этом году по программе развития регионов из республиканского бюджета были выделены средства на замену КНС.

- Конкурсные процедуры завершены. Подрядчик определяется. На днях приступим к полной замене этого участка. Начиная от 19А до КОС, протяжённость составляет около 8 километров, - пояснил аким города.

Со слов Мурата Мукаева, подвоз воды осуществляется с утра. Волонтеры доставляют воду людям с ограниченными возможностями, ветеранам и пожилым людям.

Список мест, куда осуществляется подвоз воды:

1. Торговый дом "Женис"

2. 9 микрорайон, магазин "Сәтті"

3. мкр. "Строитель", СОШ №5

4. Пересечение пр. Абулхаир хана и улицы Циолковского

5. мкр. "Северо-Восток", "Олимп"

6. ул. Ларина, аптека №1

7. 5 микрорайон, дом №5

8. 4 микрорайон, кафе "Манасян"

9. р-н Мясокомбинат, конечная остановки маршрута №2

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