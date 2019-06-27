Аким СКО поблагодарил североказахстанцев за помощь жителям Арыси

Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за оказанную помощь, за проявление поддержки людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Фото : пресс-служба акима СКО

В Петропавловске состоялась очередная сессия Ассамблеи народа Казахстана Северо-Казахстанской области с участием акима области Кумара Аксакалова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО. В своем выступлении глава региона отметил, благодаря взаимообогащению традициями различных этносов, народ Казахстана сумел обрести духовное богатство, сформировать уникальную культуру, построить прогрессивную нацию. Аким области поблагодарил североказахстанцев за поддержку жителей Арыса в трудные минуты. - Подтверждением сплоченности нашего народа стала помощь пострадавшим города Арыси Туркестанской области. Североказахстанцы в первый же день после известия организовали пункты сбора гуманитарной помощи, и 25 июня отправили первый караван с грузом более 100 тонн. Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за оказанную помощь, за проявление поддержки людям, оказавшимся в трудной ситуации. Ваша помощь была жизненно необходима, - отметил Кумар Аксакалов.

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