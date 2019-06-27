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Предприниматель из Нур-Султана перечислил 5 миллионов тенге в фонд помощи пострадавшим в Арыси

Помимо этого, и рабочие коллективы предприятий, в которых Ерлан Нигматулин является акционером, также перевели свой однодневный заработок в Фонд помощи пострадавшим.

Фото : Zakon.kz27 июня 2019, 18:41

Понятие милосердия в современном обществе не устарело. И беда, произошедшая в городе Арысь, не оставила никого равнодушным и сплотила всех казахстанцев, которым не безразлична трагедия и боль других людей.

Так, известный бизнесмен Ерлан Нигматулин из своих личных средств перечислил 5 миллионов тенге в фонд помощи пострадавшим жителям города Арыси.

Помимо этого, и рабочие коллективы предприятий "Сарыарка Нан", "Балхаш Нан", "Казкарбон", "YDD Corporation", в которых Ерлан Нигматулин является акционером, также перевели свой однодневный заработок в Фонд помощи пострадавшим.

Ерлан Нигматулин - в прошлом депутат Парламента Республики Казахстан.


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