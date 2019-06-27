МВД Великобритании назвало конкретное число иммигрантов, которых нужно выслать

Ведомство обвинили в том, что оно принудительно высылает из страны иммигрантов на основании формальных плановых показателей, а не норм закона.

Журналисты BBC и The Guardian узнали о наличии планов по депортации, изучив открытый отчет по высылке из Великобритании, опубликованный главным независимым инспектором по границам и иммиграции. Выяснилось, что МВД страны поставило цель принудительно депортировать 19,2 тысячи человек, передает Zakon.kz.

Министерство внутренних дел Великобритании обвинили в том, что оно принудительно высылает из страны иммигрантов на основании формальных плановых показателей, а не норм закона.

Иинистр Эмбер Радд, выступая в парламенте, сказала, что высылки мигрантов на основании формальных плановых показателей никогда не было, но на следующей день публике были представлены конкретные ссылки на документы. Оппозиционная Лейбористская партия потребовала отставки Радд.

Эмбер Радд заявила, что цифры по депортации, обозначенные в документах, были не обязательными к исполнению, а ориентировочными и только для внутреннего управленческого планирования.

В тех же документах говорится, что полиция не только должна была выслать определенное количество мигрантов, но и создавать «враждебную атмосферу» для тех, у кого нет права на пребывание в Великобритании. Журналисты и представители оппозиции сочли это прямым призывом к нарушению прав человека.

По словам Радд, она сама не в восторге от использования подобных выражений, но эта лексика унаследована от лейбористов, которые были у власти в 1998-2010 годах. Пресс-служба правительства даже процитировала один из внутренних документов того периода, где также говорится о «враждебной атмосфере».

Поднятые журналистами документы относятся ко времени, когда министром внутренних дел была нынешний премьер Тереза Мэй, поэтому скандал наносит ущерб и по ее репутации. Британская пресса называет Эмбер Радд одним из основных кандидатов на место лидера Консервативной партии после ухода Мэй. По данным таблоида The Sun, Радд уже начала сбор средств для выдвижения в партийные боссы.

Министр это отрицает:

- Я только раздумываю, остаться ли в игре.

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