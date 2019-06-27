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Президент принял Уполномоченного по правам человека Республики Казахстан

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость активной работы с государственными органами и неправительственными организациями по обеспечению прав и интересов социально уязвимых слоев населения.

Фото : Акорда27 июня 2019, 19:04

Касым-Жомарт Токаев принял Уполномоченного по правам человека Республики Казахстан Аскара Шакирова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства был проинформирован о текущей деятельности Уполномоченного по правам человека, а также об итогах встречи омбудсменов стран Центральной Азии в Ташкенте. Как сообщил Аскар Шакиров, участники данного мероприятия утвердили Дорожную карту сотрудничества омбудсменов региона, рассмотрели правозащитные аспекты миграционных процессов и приграничных взаимоотношений.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость активной работы с государственными органами и неправительственными организациями по обеспечению прав и интересов социально уязвимых слоев населения. Президент поручил усилить мониторинг защиты их прав, а также оказать содействие в вопросах получения адресной социальной помощи.


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