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Аким Мангистауской области отчитался перед Токаевым

Президент Казахстана принял акима Мангистауской области Серикбая Трумова.

Фото : Акорда27 июня 2019, 18:31

Касым-Жомарт Токаев 27 июня принял акима Мангистауской области Серикбая Трумова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства заслушал отчет об основных социально-экономических показателях Мангистауской области, выполнении комплексного плана развития города Жанаозен и реализации государственных программ.

Касым-Жомарт Токаев указал на недопустимость снижения объема промышленного производства и сокращения привлекаемых в регион инвестиций. Президент также отметил необходимость постоянного личного контроля со стороны руководства области за вопросами поддержки социально уязвимых слоев населения, реализации жилищных программ, в том числе программы «Бақытты отбасы».

В завершение встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Мангистауской области.


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