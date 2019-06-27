В Шымкент увеличился приток арысцев

Об этом сообщили в акимате города.

Заместитель акима Шымкента Данат Жумин рассказал об обстановке в городе в связи с событиями в Арыси, передает Zakon.kz.

По его словам, отмечается значительный рост прибывающих в город. По цифрам выходит, что практически 87% населения города Арыси зарегистрировались в качестве пострадавших в Шымкенте.

По состоянию на 9.00 сегодняшнего дня, 27 июня, в эвакуационных пунктах города Шымкента зарегистрировано 39 400 граждан. Это на 12 609 человек больше, чем накануне. Количество эвакуационных пунктов увеличено с 43 до 56. Численность пострадавших, разместившихся в пунктах эвакуации, за сутки увеличилась на 33,8% и составила 10 626 человек.

Управлять большим потоком прибывающих людей становится все сложнее. Государственные органы, бизнес, жители города и волонтеры из других регионов помогают, как могут, стараясь обеспечить пострадавших временным ночлегом, водой, питанием, одеждой и другими предметами первой необходимости. Задействованы все сотрудники акимата, которые в эти дни несут на себе дополнительную нагрузку. Основную работу по обеспечению жизнедеятельности города никто не отменял. Все так же убираются улицы, вывозится мусор, функционирует транспорт, рассматриваются обращения горожан по множеству разных вопросов, проводятся встречи с инвесторами и сессии маслихата...

Часть прибывших в город граждан требует предоставить жилье и земельные участки в Шымкенте.

Сегодня группа мужчин и женщин, выступающие от имени потерпевших жителей Арыса, устроили несанкционированные шествие и митинг, препятствуя движению транспорта, распугивая криками прохожих и вызывая обеспокоенность горожан... Фиксировались отдельные эпизоды агрессивного поведения со стороны митингующих.

Силы правопорядка воздержались от применения массовых силовых акций в отношении, вышедших на митинг. При этом, ситуация находится под пристальным контролем со стороны правоохранительных органов, которые не допускают каких-то серьезных противоправных действий.

Аким города Габидулла Абдрахимов дважды встретился с митингующими и ответил на поставленные вопросы и обозначенные требования. Вначале в Центральной мечети, затем на Центральной площади города. К настоящему времени, около 90% митингующих разошлись. На площади остается небольшая группа людей.

"Прошу жителей и гостей Шымкента не волноваться. У нас имеется достаточно ресурсов того, чтобы обеспечить безопасность города и его жителей и пресечь любые противоправные действия со стороны нарушителей общественного порядка. Сегодня Аким Туркестанской области заверил эвакуированных, что завтра город Арысь будет открыт для возвращения жителей. Завтра в 6.00 утра автобусы начнут вывозить людей из Шымкента. P.S. Желаю скорейшего разрешения возникшей чрезвычайной ситуации и благоприятного возвращения арысцев домой. Шымкент и все наши жители продолжат оказывать посильную поддержку пострадавшим. Мы примем активное участие в восстановлении Арыси."

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!