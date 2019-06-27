Королева Елизавета II поздравила Токаева

В адрес Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы по случаю его избрания Президентом Республики Казахстан.

В адрес Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы по случаю его избрания Президентом Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Королева Великобритании Елизавета II в своей телеграмме от всей души поздравила Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост Президента Казахстана.

"Я желаю всего наилучшего Вам и народу Казахстана, а также с нетерпением ожидаю продолжения прекрасных отношений между нашими странами", – говорится в телеграмме.

Эмир Государства Кувейт Сабах аль-Ахмад аль Джабер Аль Сабах, поздравив Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах, выразил свою готовность к дальнейшему двустороннему взаимодействию.

"Пользуясь случаем, хочу заверить, что мы высоко ценим сотрудничество между нашими дружественными странами, а также нацелены на его развитие в интересах наших государств", – пишет Эмир Кувейта.

Исполняющий обязанности Президента Алжира Абдель Кадер бен Салих также направил поздравительное послание Касым-Жомарту Токаеву.

"Между нашими странами установились хорошие исторические связи и взаимоотношения. Я выражаю свою готовность вместе с Вами работать на благо наших стран и укреплять взаимодействие в двустороннем формате и в рамках международных организаций", – говорится в телеграмме.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс в своем поздравлении отметил богатый политический опыт Главы государства и пожелал процветания Казахстану.

"Ямайка и Казахстан поддерживают теплые отношения с момента установления дипломатических отношений 24 года назад. Работая над углублением этих связей в ближайшие годы, я надеюсь на расширение сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес", – пишет Эндрю Холнесс.

Экс-Президент Монголии Намбарын Энхбаяр в своем поздравительном письме выразил уверенность в дальнейшем развитии Казахстана и улучшении благосостояния народа под руководством Касым-Жомарта Токаева.

"Считаю, что партнерские отношения между Монголией и Казахстаном, основанных на общей истории и близости народов, выйдут на новый уровень", – подчеркнул Намбарын Энхбаяр.

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий отметил, что коллектив МГУ высоко ценит отношение Касым-Жомарта Токаева к развитию стратегических и дружественных отношений с Россией и поблагодарил Главу государства за внимание к деятельности учебного заведения.

Председатель Ассоциации выпускников МГИМО в Швейцарии Юрий Назаркин от имени объединения также тепло поздравил Главу государства.

"Желаем Вам успешного решения всех масштабных государственных задач на благо народа Казахстана. Уверены, что Ваш обширный международный опыт будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Вашей страны на глобальной арене", – сказано в телеграмме.

Главу государства также поздравили Премьер-министр Кувейта Джабир аль-Мубарак аль-Хамад Аль Сабах, наследник престола Эмира Государства Кувейт Наууаф аль Ахмад аль-Джабир Аль Сабах, губернатор Токио Юрико Коике, Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия, резидент-координатор ООН в Чаде Стивен Тулл, председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле, председатель Торговой палаты Португалия-Казахстан Нуно Мигель Афонсо Лопес, сопредседатель Группы дружбы "Швейцария – Казахстан" Федерального собрания Швейцарии Филиппо Ломбарди, председатель правления компании "Total" Патрик Пуянне, президент INPEX CORPORATION Такаюки Уэда, председатель правления Евразийского банка Андрей Бельянинов, генеральный директор "Тенгизшевройл" Имер Боннер, коллектив Пекинского лингвистического университета.

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