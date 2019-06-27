В Нур-Султане рассмотрены вопросы защиты прав детей

В Казахстане в колонии для мальчиков содержатся 47 подростков, в локальном участке женской колонии - 1 девочка.

В Нур-Султане прошла Национальная конференция "На защите прав детей Казахстана", организованная Региональным представительством Penal Reform International (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии совместно с Мажилисом Парламента и Министерством образования и науки РК, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие призвано к актуализации вопросов соблюдения прав детей, находящихся в контакте с законом, и поиску практических решений на основе практики других стран.

Специальный гость конференции Вице-Президент Комитета ООН по правам ребенка Ренате Винтер отметила, - "Казахстан – страна, реализующая политику в области справедливого уголовного правосудия для детей, отвечая требованиям Конвенции ООН по правам ребенка. Однако все еще есть ряд вопросов, требующих отдельного внимания как государства, так и общества".

Законодательство страны претерпевает изменения, однако практика для его внедрения требует времени и сосредоточенных усилий, в частности внедрения стандартов оказания государством качественных услуг и социального сопровождения.

Как отмечает региональный директор PRI в Центральной Азии Шамбилов Азамат, "в местах лишения свободы содержатся 47 подростков в колонии для мальчиков, 1 девочка в локальном участке женской колонии. Тревогу вызывает содержание детей, которые вынуждены находиться в связи с отбытием наказания их матерей. Данный вопрос на протяжении многих лет поднимается, но нет кардинальных изменений в этом вопросе. Также важно отметить, количество детей на учете службы пробации. Так, ежегодно из 64 тыс. граждан проходят по учетам службы пробации, из них менее 1% – это несовершеннолетние, в том числе 35 % обвиняемые, 65 % подозреваемые. Одномоментно на учетах службы пробации состоят порядком 130 детей, при этом в отношении 98 случаев из которых применяется альтернативная мера в виде ограничения свободы, 30 – условное осуждение и только 1 случай – назначения общественных работ".

Министерство образования и науки отметили, что в специальных школах содержатся 170 детей, из них 16 - в спецшколе для детей, совершивших уголовные преступления, но не достигшие возраста уголовной ответственности. Количество детей на учете в органах полиции более 7,5 тысяч, из них около 80% - на списочном учете, 20 % - на профилактическом учете. Законодательные возможности с этого года позволяют создавать для детей центры поддержки.

Новшество закона на практике также позволит посещать с целью превенции пыток и жестокого обращения целый перечень учреждений, где могут содержаться дети. Так, если за 5 лет работы НПМ только 5-7% посещений были адресованы в детские учреждения, то новеллой такой перечень расширен на 216 учреждений.

В рамках рабочего визита Ренате Винтер также проводит всесторонние консультации по вопросам прав детей, вернувшихся из зон боевых действий, и двухсторонние встречи с центральными государственными органами с целью оказания экспертной поддержки в реализации прав детей Казахстана.

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