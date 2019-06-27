Аскар Жумагалиев отчитался перед Президентом Казахстана

Главу Касым-Жомарт Токаев подчеркнул актуальность проводимой министерством работы и указал на важность цифровизации государственных услуг и экономики в целом.

27 июня Президент Казахстана принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главе государства было доложено о текущей деятельности министерства и реализации проектов государственной программы «Цифровой Казахстан», сопряженных с анализом «больших данных» и использованием искусственного интеллекта.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул актуальность проводимой министерством работы и указал на важность цифровизации государственных услуг и экономики в целом.

– Необходимо все процессы, которые сегодня в той или иной степени являются барьерами, исключить, сделать их автоматизированными. Граждане должны без каких-либо проблем получать качественные государственные услуги в автоматическом режиме, – подчеркнул Президент Казахстана.

Глава государства также был проинформирован о формируемой в стране инновационной экосистеме, ядром которой выступает Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub». По словам Аскара Жумагалиева, на сегодняшний день технопарк функционирует в штатном режиме, его потенциал задействован полностью. Более 260 компаний прошли акселерацию, благодаря им в Казахстан привлечено порядка 28 млрд тенге.

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