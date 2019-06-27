Алматинский полицейский спас жизнь мужчине

Спасенный мужчина был сильно пьян.

В Алматы участковый инспектор полиции спас жизнь мужчине, который в пьяном виде хотел покончить жизнь самоубийством, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

В дежурную часть 102 вечером 26 июня поступил звонок от встревоженных жителей, которые сообщили, что на территории одного из ЖК в Бостандыкском районе мужчина собирается покончить собой: он готов выпрыгнуть с подъездного балкона на высоте 17-го этажа. Незамедлительно оперативный дежурный сориентировал ближайшие наряды полиции.

Первым отреагировал участковый инспектор старший лейтенант полиции Адильбек Козыбеков, который в течение считанных минут прибежал на место происшествия. До этого времени двое мужчин пытались отговорить суицидально настроенного человека от опрометчивого поступка. Старший лейтенант Козыбеков сразу же вступил в контакт с ним, узнал о проблемах, подтолкнувших к этому поступку, тянул время, чтобы подобраться поближе.

В какой-то момент полицейский предложи сигарету свисавшему с балкона человеку, тот с радостью согласился. Подобрав удобный момент, участковый Козыбеков схватился крепкой хваткой за человека и затянул его внутрь подъезда.

Спасенный мужчина был сильно пьян. Его доставили в полицию для установления личности и проведения профилактической беседы.

- В первую очередь, мы ему разъяснили, что высшая ценность на земле - это жизнь человека и нельзя ее разменивать. После часовой беседы он был отпущен. Как оказалось, мужчина прибыл из Жамбылской области. Он с 1992 года рождения. Честно говоря, искренне рад благоприятному исходу дела, - сообщил старший лейтенант полиции Адильбек Козыбеков.

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