Экологическая обстановка в Арыси проверена экспертами

Результаты химического анализа показали, что в пробах атмосферного воздуха превышений установленных норм предельно допустимых концентраций не было обнаружено.

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана рассказали об экологической обстановке в Арыси, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в ведомстве, с 24 июня специалисты лаборатории Департамента экологии Туркестанской области провели инструментальные замеры атмосферного воздуха в трех точках: на повороте на Акдалу (10 километров от Арыси), на автодороге Шаульдер - Акдала (15 километров от Арыси) и в селе Караспан (20 километров от Арыси). Также были проведены определения по оксидам азота, оксиду углерода и по сероводороду.

Результаты химического анализа показали, что в пробах атмосферного воздуха превышений установленных норм предельно допустимых концентраций не было обнаружено.

Кроме того, 27 июня специалисты отобрали пробы воды в реке Арысь, пробы почвы, провели радиационный контроль. Результаты лабораторного анализа будут готовы к вечеру пятницы, 28 июня. О результатах анализа отобранных проб сообщат дополнительно.

Для координации оперативной деятельности территориальных служб по обследованию последствий ЧС в Арыси на место происшествия отправился руководитель управления государственного метролого-аналитического контроля Комитета.

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