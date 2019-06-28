Жители поселка ВКО переплывают Иртыш на лодках, чтобы попасть в город

Раньше плавать приходилось и по самому поселку.

В магазин - на лодке, на работу тоже вплавь. Жители небольшого поселка, который находится в черте Усть-Каменогорска, продолжают добираться до города через Иртыш. Раньше плавать приходилось и по самому поселку, но после того, как на Первом канале "Евразия" вышел об этом сюжет, ситуация улучшилась, передает Zakon.kz со ссылкой на канал.

Медленно, аккуратно и обязательно с сопровождающим. Проехать по мосту непросто, но для тех, кто живет по ту сторону дороги, это настоящее спасение. Раньше вообще приходилось переходить вброд. Теперь по факту мост есть, но люди не совсем им довольны.

Евгений Черепанов - житель города:

- Хоть на этом спасибо. Мост восстановили, но подъезд к мосту отвратительный. Вроде бы обещали грузовой мост сделать, деньги выделили, но фактически вернулись к старому. Немного подремонтировали, людей успокоили - можете ездить господа, до следующего раза, пока не смоет.

В этом году насыпь паводковые воды выдержала и мост устоял. Насколько его хватит, сказать сложно, но пока люди могут выбраться из поселка сухими. Ну а дальше до города дороги все еще нет.

Добираться до города не на лодках, а на автомобилях возможно. Для этого нужно, чтобы руководство гидроэлектростанции разрешило проезд по сооружению, как это было раньше, но пока руководство ГЭС на уступки местным не идет. Было время, вспоминают люди, по территории ГЭС могли всего за 10 минут из города добраться до дома. Но на все многочисленные просьбы и письма, разрешить им вновь проход по гидросооружению, они получили отказ. И дело даже не в лояльности руководства ГЭС, вопрос касается безопасности населения областного центра.

Елдос Чикенов - руководитель управления по мобилизационной подготовке Восточно-Казахстанской области:

- В советское время, конечно, безопасность была другая, нормативы были другие. Сейчас суверенный Казахстан. Есть правила стратегические, и их не могут посещать гражданские лица. Объем, если я не ошибаюсь, более 400 кубометров воды. Большой объем воды. Есть определенные правила, по которым эти стратегические объекты не могут посещать гражданские лица.

Однако на небольшие уступки населению все же пойдут. И сейчас рассматривают возможность пропуска врачей "скорой помощи" и сотрудников полиции, в случае необходимости, через ГЭС. Что касается населения, то у них по-прежнему только 2 пути до города – вплавь на лодках через Иртыш и в объезд по горной дороге.

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