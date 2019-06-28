Кабананга записал обращение на казахском языке

Футболист покинул столичный клуб.

Нападающий сборной ДР Конго Жуниор Кабананга после ухода из "Астаны" обратился к болельщикам клуба, передает корреспондент Vesti.kz.

"Одна группа Лиги чемпионов, три группы Лиги Европы, шесть трофеев в Казахстане и поддержка с 2015 года. Хочу поблагодарить болельщиков "Астаны" и казахстанцев за вашу любовь, всех игроков, с которыми я работал, и президента клуба, который всегда поддерживал меня и был честен со мной. Для меня открывается новая страница. До свидания, "Астана", я люблю тебя", - написал Кабананга на родном французском в Instagram.

Завершил свой пост Кабананга фразой на казахском языке - "Астана" жүрегімде, мен сізді қазақтарда жақсы көремін" ("Астана" в моем сердце, я люблю вас, казахи").

Об уходе Кабананги после истечения срока аренды "Астана" объявила 27 июня. В ближайшее время форвард вернется в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, который в начале 2018 года купил его у казахстанского клуба за два миллиона евро.

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