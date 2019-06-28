Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

По словам Кокорина, в жизни бывает все и каждый может ошибиться.

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, осужденный за драку, обратился к болельщикам из СИЗО.

"Спасибо вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей", — говорится в письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

По словам Кокорина, в жизни бывает все и каждый может ошибиться. "Но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу "Зенит" за врачей и отношение ко мне", — пишет футболист.

В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы. Сначала они избили на улице Виталия Соловчука, а затем устроили в кафе драку с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и ударили по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, который пытался их успокоить.

В начале мая Пресненский суд Москвы назначил Кокориным по полтора года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому — год и пять месяцев.

Учитывая время пребывания в изоляторе, им предстоит провести в заключении по семь с половиной и шесть с половиной месяцев соответственно.

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