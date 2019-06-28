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У "Сарыарки" могут появиться соперники из Северной Кореи и Туркменистана

В первые годы оба коллектива будут комплектоваться в основном из российских хоккеистов.

Фото : ХК "Сарыарка"28 июня 2019, 01:05

В следующем году в ВХЛ могут появиться команды из Северной Кореи и Туркменистана, пишет http://ekaraganda.kz/?mod=news_read&id=86443

В ВХЛ выступает "Номад", который является фарм-клубом "Барыса", а также усть-каменогорское "Торпедо" и карагандинская "Сарыарка".

Северокорейский клуб будет базироваться в Пхеньяне. Для этих целей планируется построить арену на 10 тысяч зрителей. Что касается туркменского клуба, то в Ашхабаде уже имеется современная хоккейная арена. Команда будет носить имя президент страны Гурбангулы Бердымухаммедова. В первые годы оба коллектива будут комплектоваться в основном из российских хоккеистов.

Напомним, в этом году состав Высшей хоккейной лиги пополнил узбекский клуб "Хумо" из Узбекистана.


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